Stimme, Stimmung und Emotionen

Die beiden Männerchöre von Chorleiter Hans-Joachim Karl, der Sängerbund Oberflockenbach und die Union Wald-Michelbach, erwarten am morgigen Samstag, 10. November, einen der erfolgreichsten Männerkammerchöre Deutschlands: das Vokalensemble Camerata Musica Limburg. Das gemeinsame Konzert, das um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Trösel beginnt, steht unter dem Motto „Stimme-Stimmung-Emotion“. Die Zuhörer erwartet ein vielfältiges Programm mit Chorwerken von der Romantik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen, Volksliedern und Chorarrangements aus Pop und Schlager.

Karten sind noch im Vorverkauf im Kartenshop der DiesbachMedien, bei Edeka in Oberflockenbach, in der Hobbythek Stahl im Gorxheimertal, im Hotel Birkenhof in Wald-Michelbach, bei der Gemeinde Wald-Michelbach und bei allen Sängern erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkasse. C.S.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018