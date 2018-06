Anzeige

Kostümierte Athleten, reich verzierte Drachenboote und ausgelassene Stimmung: Vom 22. bis 24. Juni gehen 160 internationale Teams und über 5000 Paddler beim legendären Hongkong Dragon Boat Carnival in China an den Start. Im Mittelpunkt stehen die traditionellen Wettbewerbe der kunstvoll geschmückten Drachenboote vor der ikonischen Skyline des Victoria Harbour – ein echter Hingucker für Fans dieses Sports, die es auch in der Kurpfalz gibt.

Der Hongkong Dragon Boat Carnival hat sich von einer uralten chinesischen Tradition zu einer der größten Partys der Welt entwickelt. Der Ursprung liegt im Tuen Ng Festival, mit dem Qu Yuan, ein großer Dichter in der Zhou-Dynastie, geehrt wird. Es wird auf der ganzen Welt am fünften Tag im fünften Monat des Mondkalenders begangen: also am heutigen 18. Juni. An diesem traditionsreichen Datum treten auch in der Weltstadt Hongkong bereits die ersten Drachenboote in verschiedenen Distrikten gegeneinander an.

Hintergrund zur Region Hongkong, Asia’s World City an der chinesischen Südküste, fasziniert mit ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, eine glitzernde Wolkenkratzer-Skyline auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die grüne Seele der Stadt. Sie eröffnen Outdoor-Fans Aktiv-Erlebnisse in der Natur. Deutschsprachige Infos unter www.discoverhongkong.com/de/

Der große Dragon Boat Carnival steigt dann am darauffolgenden Wochenende und verbindet internationale Rennen mit kulturellen Elementen zu einer einprägsamen Erfahrung für Jedermann. Jedes Jahr ziehen die reich verzierten Drachenboote Hunderttausende Zuschauer und Feiernde an.