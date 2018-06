Strategien gegen Straftaten

Anzeige

Wohnungseinbrüche, Autoaufbrüche, Diebstähle, Vandalismus und Drogenmissbrauch – all das belastet die gesamte Kommune. Das Land Hessen hat daher Ende 2017 die Sicherheitsinitiative „Kompass“ gestartet – mit dem Ziel, die Präventionsarbeit vor Ort zu stärken. Polizei, Stadt und Bürger sollen dabei an einem Strang ziehen und „individuelle Lösungen für lokale Probleme“ erarbeiten. Nach den Pilotprojekten in vier Modellstädten ist Viernheim eine der ersten Städte des Landes, die in das Programm aufgenommen wurden. Erster Stadtrat Jens Bolze besuchte nun gemeinsam mit Vertretern aus Bensheim, Griesheim, Pfungstadt, Rüsselsheim und Michelstadt die Auftaktveranstaltung im Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt, um sich über das Vorhaben näher zu informieren.

Bolze würdigt die Initiative des Landes: „Ich freue mich sehr, dass Viernheim den Zuschlag bekommen hat. Jetzt werden Polizei und Stadt gemeinsam das Thema Prävention noch intensiver aufgreifen und konkrete Maßnahmen vereinbaren.“ Um möglichst zielorientiert arbeiten zu können, sollen laut dem Ersten Stadtrat auch die Bürger einbezogen werden. Ansprechpartner für „Kompass“ ist in Viernheim Ordnungsamtsleiter Volker Klein.

Nach Ansicht von Bürgermeister Matthias Baaß passen die bereits bestehenden Maßnahmen Viernheims bestens zur Initiative „Kompass“. So ist seit Februar im Auftrag des Magistrats eine Streetworkerin aktiv, um drogenabhängige Bürger zu unterstützen. „Dies trägt hoffentlich dazu bei, dass die Beschaffungskriminalität verringert wird“, sagt Baaß. Darüber hinaus benennt er weitere Vorzeigeprojekte der Stadt: So seien die hessenweiten Leon-Hilfeinseln für Kinder in Viernheim erfunden worden, und auch das Gewaltpräventionsprogramm „Prävention im Team“ (PiT) habe Viernheimer Wurzeln. „Auf dieser Basis möchten wir gerne beim Landesprogramm mitmachen“, erklärt der Bürgermeister. Im Blick hat er dabei „die nun absehbare verbesserte räumliche Infrastruktur der Polizeidienststelle ab Ende des Jahres“. Zu diesem Zeitpunkt soll der Umbau des früheren Post-Gebäudes und der Umzug der Beamten in die neuen Räume abgeschlossen sein.