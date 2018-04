Streik legt die Region lahm

Anzeige

Alles steht still: Bahnen und Busse bleiben in den Depots und der Müll, wo er ist. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäusern und Schwimmbädern wird gestreikt. Alle Bürgerservices bleiben geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat im bundesweiten Tarifkonflikt die Angestellten des öffentlichen Dienstes in Mannheim und dem Bezirk Rhein-Neckar zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Aufgrund von Demonstrationszügen und Kundgebung müssen Straßen in der Mannheimer Innenstadt gesperrt werden. Von dem Ausstand sind am Mittwoch zehntausende Bürger betroffen.