Stromausfall am „Prankel“

Anzeige

Am frühen Samstagmorgen fiel zwischen 4 und 5 Uhr im Umkreis der Prankelstraße und im Musikerviertel in Weinheim etwa eine Stunde lang der Strom aus. Das hat Rathaussprecher Roland Kern im Namen der Stadtwerke Weinheim bestätigt. Eine Bewohnerin in der Weberstraße hatte den Ausfall gegen 4.20 Uhr bemerkt, weil das Gerät zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), das vor Störungen bei Stromausfall, Unter- oder Überspannung schützt, Alarm ausgelöst hatte.

Daraufhin, so die Bewohnerin, soll es mehrere Schaltversuche gegeben haben, bis die Stromversorgung um 6 Uhr wieder stabil gewesen sei. Die Ursache für den Stromausfall sei zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, teilte Kern im Namen der Stadtwerke weiter mit. lim