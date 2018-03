Stuckrad-Barre legt „Remix“-Album auf

Anzeige

Erinnert sich noch jemand an Jürgen Fliege? Den oft moralisierenden Fernsehpfarrer, der nach seiner TV-Karriere wegen Geschäften mit esoterischen Produkten in die Kritik geriet. Nein? Benjamin von Stuckrad-Barre schon. 2011 verbringt der wohl bekannteste Popliterat Deutschlands einen Tag mit dem „Margot Käßmann der 90er Jahre“, wie er schreibt. Den Besuch, bei dem er Fliege beinahe eine seiner „bereitliegenden Broschüren in den frömmelnden Mund“ stopfen will, strickt er seinerzeit zum Text.

Fliege, Käßmann – beide sind mittlerweile von der Bildfläche verschwunden. Doch in Stuckrad-Barres neuem Buch „Ich glaub, mir geht’s nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen“ tauchen sie wieder auf. In eben jenem Text von 2011, der hier neben zwei Dutzend anderen Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften versammelt ist. Es ist das dritte Album der „Remix“-Reihe, die 1999 begann und 2004 mit „Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft“ ihre Fortsetzung fand.

Polit-Promis aus der zweiten Reihe

Stuckrad-Barre bereist eine jüngst vergangene Gegenwart, die kurz vor ihrem Absturz ins Vergessen steht. Was war gleich das Besondere an den einstmals zum Politik-Glamourpaar gehypten Guttenbergs? „Ein bisschen strahlen sie aus, dass es ein Gnadenakt ist, sich mit uns hienieden abzugeben“, schreibt er. Sie seien der Gegenentwurf einer „Politikbetriebsnudel wie Birgit Homburger“. Birgit wer? FDP-Wähler, nicht vorsagen! Es ist eben bereits mehr als eine Legislaturperiode her, dass man von diesen Namen etwas Nennenswertes gehört hat.