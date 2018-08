Subtile Botschaften aus Afrika

Anzeige

Selten wurde ein Superheldenfilm so gefeiert und mit Bedeutung aufgeladen wie der 18. Film des Marvel-Kinouniversums (MKU). Tatsächlich kann man „Black Panther“ (2018) in Zeiten von offenem Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner politische Sprengkraft nicht absprechen. Allein die Tatsache, dass sich die Handlung um das durch futuristische Technik verborgene afrikanische Königreich Wakanda dreht, ist auch heute noch ein fast revolutionärer Gedanke. Da hat sich seit 1966 leider wenig getan, als die Marvel-Genies Stan Lee und Zeichner Jack Kirby ihre neue Figur auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung mutig nach der militanten Black-Panther-Bewegung benannten.

Dazu kommt: Diese nach dem Vorbild afrikanischer Traditionen und Riten strukturierte Nation ist allen anderen dank einem Super-Rohstoff namens Vibranium allen anderen technologisch und finanziell weit überlegen. Auch vielsagend: Die früheren Sklavenhalter werden mit milder Abschätzigkeit nur „Kolonisatoren“ genannt.

Die Geschichte knüpft an „Captain America: Civil War“ (2016), in dem Wakandas König T’Chaka Opfer eines Anschlags wird. Nun rückt dessen Sohn T’Challa (Chadwick Boseman) auf den Thron und schlüpft dauerhaft in die Vibranium-Rüstung des „Schwarzen Panthers“ als oberster Beschützer seines Königreichs. Doch sein Vater hatte ein dunkles Familiengeheimnis, weshalb ihm sein in Amerika aufgewachsener, militärisch zum Killer hochtrainierter Cousin Killmonger die Herrschaft streitig macht.