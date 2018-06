Süß und würzig – so fein schmeckt die Karibik

Anzeige

Beispielhafter Ökotourismus

Bei der Ernährung machen die Grenadians den Deutschen was vor: „Wir bauen nur das an, was wir essen, und wir essen nur das, was wir anbauen“, lautet der Leitspruch der Einheimischen. Vornehmlich Fleisch muss importiert werden, ansonsten gibt es auf der Insel alles, was der Mensch zum Leben braucht – sogar das Bier „Caribb“ kann gut mit deutschem Pils mithalten. Aber wer braucht schon Bier, wenn’s Rumpunsch gibt? Rum gehört ebenfalls zu den Spezialitäten der Insel, manche Sorten gibt es nur auf Grenada, wie bei Besichtigungen von Destillerien zu erfahren ist. Das „Schwarze Gold“ (Name des Rums) ist dabei ein Aushängeschild: Rum mit Muskatnuss-Geschmack – sehr fein!

Toll schmeckt auch ein Rumschokolikör, der zudem „Amaz-in“ heißt (von „amazing“, Englisch für „toll“). Das Getränk wurde diesen Mai beim fünften Schokoladen-Festival als Neuheit vorgestellt. Denn um den weiteren Exportschlager der Insel, den Kakao, haben die Grenadians eine achttägige Veranstaltungsreihe kreiert, die alles über Kakao, Schokolade und deren Bedeutung für die Insel und einen selbst lehren. Magdalena Fielden, die mit ihrer Familie das „True Blue Bay Resort“ in St. George betreibt, hatte die Idee dazu. Sie setzt wie viele ihrer Mitstreiter auf Nachhaltigkeit und möchte den Ökotourismus in ihrem Land vorantreiben. Auch in dieser Beziehung macht der kleine Inselstaat großen Tourismusdestinationen was vor.

In Fieldens Hotel findet die Festivaleröffnung statt, bei dem Schokolade natürlich allgegenwärtig ist – selbst als Verfeinerung deftiger Speisen: Ein Steak mit Schokoladensoße oder Spaghetti mit Schokoraspeln werden zum echten Gaumenschmaus. Zu den Angeboten des Schokoladen-Festivals gehören Workshops, in denen die Teilnehmer zum Beispiel Tee aus Schokoladenpulver und Basilikum selbst herstellen oder ein Körperpeeling aus Kakao- und Kaffeepulver, braunen Zucker und Kokosöl zusammenrühren und dabei erfahren, dass die Mischung sehr gut gegen Akne wirkt. Überhaupt: Die Grenadians setzen auf die Kräfte der Natur in allen Belangen. Es geht eben richtig bio – das wird selbst bei der Schokoladenherstellung deutlich. Fünf Manufakturen sind bislang auf der Insel beheimat und stellen die süße Versuchung ohne künstliche Zusatzstoffe her. Im „House of Chocolate“ in St. George können die verschiedenen Sorten – bis zu 100-prozentiger Zartbitterschokolade – probiert und gekauft werden. Auf zahlreichen Plantagen erhalten Interessierte Einblicke in die landwirtschaftliche Arbeit. Empfehlenswert ist ein Ausflug in die 300 Jahre alte Schauplantage „Belmont Estate“, die auch zum Schaukochen mit Verköstigung von Schokoladenmenüs einlädt.

Aaron Sylvester ist ein Farmer, der ebenfalls seine Plantage während des Schokoladen-Festivals für Touristen öffnet. Er hat seinen Job als erfolgreicher Musikmanager in England an den Nagel gehängt und kehrte in seine Heimat Grenada zurück, um dort die Farm seiner Familie weiterzuentwickeln und so die Wirtschaft seines Landes zu unterstützen. Er verfolgt dabei die Idee, die einst der als Aussteiger immigrierte US-Amerikaner Mott Green mit seinem einheimischen Freund Rastafari Edmond Brown hatte, als diese 1999 die Kooperation „Grenada Chocolate Company“ (www.grenadachocolate.com) als Keimzelle der Schoko-Produktion auf der Insel gründeten: Während auch heute noch der überwiegende Teil der weltweit geernteten Kakaobohnen um den halben Erdball verschifft werden, wollte Green diese in Grenada reichlich vorhandene Ressource vor Ort verarbeiten. Sein Ansatz war ein nachhaltiger pestizidfreier Anbau, faire Preise für die Erzeuger, Arbeitsplätze für Inselbewohner sowie ein Produkt, das höchsten Anforderungen gerecht wird. „Tree to Bar“ (vom Baum zur Schokoladentafel) lautete das Motto des 2013 tödlich verunglückten Pioniers, der diese Idee jedoch gut dem Inselstaat „einpflanzte“. Auf Aaron Sylvesters Farm bringt zudem der 66-jährige Robert Calliste Touristen gerne bei, wie sie Zimt ernten. Und wer das probiert, der wundert sich, warum Gewürze nicht mehr kosten . Margaret Roberts etwa verkauft seit 40 Jahren Zimt, Ingwer, Vanille, Muskatnuss, Pfeffer-Sorten und mehr auf dem großen Gewürzmarkt in St. George. Sie ist eine von etwa 60 Frauen, die dort ihren Lebensunterhalt bestreiten, so ihre Familien mit ernähren und auch ein Stück ihrer Unabhängigkeit wahren. Und obwohl die Grenadians hart arbeiten, verlieren sie nie ihr Lachen und ihre Herzlichkeit. Zum Glücklichsein braucht’s nicht viel. Das wird auf Grenada deutlich.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.06.2018