Sütterlin lesen und verstehen

Schriftstücke aus dem 18. und 19. Jahrhundert bergen so manches Geheimnis, das gelüftet werden möchte. Doch wer kann die damals benutzte Schrift sicher lesen? Die Volkshochschule bietet ab Freitag, 9. November, von 18 bis 20 Uhr ein Seminar zum Thema „Alte deutsche Schrift“ an und richtet sich damit an alle, die ihre Kenntnisse vertiefen und damit mehr Sicherheit beim Lesen und Verstehen alter Handschriften erlangen möchten.

Im Mittelpunkt stehen dabei Texte aus den Jahren 1600 bis 1900 mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Dabei wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der deutschen Schrift über den Lauf der Jahrhunderte gegeben. Die Kursteilnehmer werden befähigt, Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts zu lesen. Eigene Schriftstücke können gerne mitgebracht werden.

Nähere Informationen und Anmeldungen zum Kurs sind unter der Telefonnummer 06201/996 30 möglich oder im Internet auf der Homepage der Volkshochschule: www.vhs-bb.de. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018