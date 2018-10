Supermans Großvater

Gerüchteweise verliert das DC-Kinouniversum bald seinen Superman: Henry Cavill möchte sein Cape an den Nagel hängen. Warner eiert mit „Justice League“ den „Avengers“ von Marvel nicht nur in kommerzieller Hinsicht hinterher. Bei den Fernsehserien liegen die ewigen Konkurrenten gleichauf: Die „Defenders“ mit „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“ und „Iron Fist“ laufen erfolgreich auf Netflix. DC hat mit „Arrowverse“ ein festes Standbein: Die Abenteuer von „Arrow“, „Supergirl“, „The Flash“ und den „Legends of Tomorrow“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit „Krypton“ betritt ab dem 18. Oktober beim Sky-Sender Syfy ein neuer Held die Bühne: Supermans Opa.

Natürlich steht kein greiser Protagonist im Fokus. Die Handlung ist 200 Jahre vor der Geburt von Kal-El/Superman auf dem Planeten Krypton angesiedelt und befasst sich mit den Abenteuern von Seg-El (Cameron Cuffe). Gemeinsam mit seinen Eltern lebt der junge Mann als Rangloser in einer Klassengesellschaft einer religiös-autokratischen Regierung.

Sein Großvater fand einst heraus, dass in Form des Weltenverschlingers Brainiac (Blake Ritson) eine immense Gefahr auf Krypton zudonnert – und dass die Kryptonier nicht allein im Universum sind. Für diese Ketzerei wurde er zum Tode verurteilt. In der Gegenwart obliegt es Seg-El, gegen die Obrigkeit aufzubegehren, die Arbeit seines Großvaters fortzuführen und Brainiac aufzuhalten.

Anderes Universum

Inmitten dieses Wirrwarrs stehen dem Helden natürlich Helfer zur Seite, unter anderem sein bester Kumpel Kem (Rasmus Hardiker), der für die humorvollen Momente verantwortlich ist, oder der Zeitreisende Adam Strange (Shaun Sipos, „Vampire Diaries“) und Seg-Els große Liebe Lyta-Zod (Georgina Campbell, „Broadchurch“).

Die DC-Serien spielen nicht im selben Universum wie die Kinofilme. Erfunden wurde die „Krypton“-Geschichte von David S. Goyer, der seit 13 Jahren für Warner einen der wichtigsten Kreativen in Sachen DC darstellt. Als Autor wirkte er an Christopher Nolans meisterlicher „Dark Knight“-Trilogie und Zack Snyders unterschätzten Geniestreichen „Man of Steel“ sowie „Batman vs. Superman“ mit. In „Krypton“ schlägt Goyer mit komplexen Konflikten, dreidimensionalen Figuren und emotionalen Momenten eine ähnliche Tonalität an.

Das Format mutet trotz toller Effekte, beeindruckender Kostüme und sehenswerter Sets für eine Serie ein wenig zu groß an. „Krypton“ ist kein Blockbuster, auch wenn die Serie oftmals so anmutet. Insbesondere dann, wenn auf musikalischer Ebene das alte John Williams-Thema aus Richard Donners erstem „Superman“-Film mit Christopher Reeves anklingt.

Noch in der Findungsphase

„Krypton“ ist definitiv einen Blick wert, eine Affinität zu Comic-Geschichten und dem Superman-Kosmos ist dabei aber von Vorteil. Die neue Serie befindet sich schließlich, wie ihre Hauptfigur, in einer vielversprechenden Findungsphase. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018