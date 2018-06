Tablets für alle Schulen

Anzeige

„Doch auch alle anderen werden von der Digitalisierung an den Weinheimer Schulen profitieren, denn vieles wird einfacher werden und schneller laufen“, ist man überzeugt. Zweifelsohne sei die altersgemäße Erziehung zu digitalen Medien und die Förderung von Medienkompetenz „eine hilfreiche Brücke, die man für das anstehende Berufsleben nicht zu spät bauen darf“. Als vorbildlich, was die digitale Ausstattung angeht, nannte der Jugendgemeinderat die Hans-Freudenberg-Schule (Rhein-Neckar-Kreis als Schulträger) und das Privatgymnasium Weinheim.

Noch keine Reihenfolge

Der Jugendgemeinderat hatte sich bereits in der jüngsten Sitzung mit der Thematik befasst und dabei einige Fragen an die Verwaltung formuliert. Aus den Antworten des Fachamtes geht hervor, dass es eine Prioritätenliste, die festlegt, in welcher Reihenfolge die Schulen an die Reihe kommen, noch nicht gibt. Dies hänge unter anderem davon ab, ob die Schulen ein medienpädagogisches Konzept haben und die Lehrer über die entsprechende Qualifizierung verfügen.

Nur wenn die Lehrer digitale Medien in ihren täglichen Unterricht einbauen, könnten die Schüler von der Technik profitieren. pro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018