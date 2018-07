Tagespflege stärken

Anzeige

Kreis.Wenn es nach dem Willen der Kreistagsfraktionen von CDU und SPD ginge, sollte die Kindertagespflege im Rhein-Neckar-Kreis finanziell erheblich stärker unterstützt werden als bisher, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion. Ein entsprechender Antrag von CDU und SPD sei für die Kreistagssitzung am Dienstag, 17. Juli, in Reichartshausen gestellt.

Dabei sehen sich Kreis-CDU und -SPD in guter Gesellschaft, denn sowohl der Landesverband Kindertagespflege als auch die oppositionelle SPD-Landtagsfraktion und die mitregierende CDU-Landtagsfraktion hätten sich klar dafür ausgesprochen, aber passiert sei bisher nichts.

„Seit Jahren erhalten die Tagesmütter bei uns den gleichen Betrag“, erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende und Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „und das wollen wir ändern, denn die Kindertagespflege, also die Betreuung durch Tagesmütter, ist eine gesetzlich verankerte, gleichwertige Alternative zu den Kindertagesstätten, und sollte daher für die Eltern nicht viel teurer sein.“