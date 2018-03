Tanzkurse für Menschen mit Down-Syndrom

Anzeige

Die Tanzschule Enea21 im schweizerischen Luzern bietet nur Kurse für Menschen mit Down-Syndrom an. Gegründet wurde die Schule von Claudia Carlucci. Die 47-jährige begeisterte Tänzerin hat für ihren Sohn Alessandro (12), der das Down-Syndrom hat, vor Jahren einen Kurs gesucht, aber nichts gefunden. Also eröffnete sie selbst eine Schule. Auch in wissenschaftlichen Studien ist belegt, dass Tanzen Menschen mit Down-Syndrom guttut: mehr Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Gleichgewicht, Interesse an sozialen Kontakten und weniger Schüchternheit, stellten Forscher in Kanada fest.