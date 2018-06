Taufe unter freiem Himmel

Anzeige

Mannheim.Das Leben unter den Segen Gottes stellen – dieses Bedürfnis haben Eltern für ihre Kinder, dieses Bedürfnis verspüren auch Erwachsene, wenn sie sich zur Taufe entschließen. Am Sonntag, 1. Juli finden Tauffeierlichkeiten an besonderen Orten statt: Die evangelische Gemeinde Käfertal und Im Rott feiert um 11 Uhr rund um den dortigen Schaubrunnen ein Tauffest auf dem Gelände des Käfertaler Wasserwerks (unser Bild). Und die evangelischen Gemeinden der Region Süd laden ein, auf der Waldrennbahn zu feiern. Der Familien- und Taufgottesdienst an der Turfbahn beginnt um 10.30 Uhr. dv