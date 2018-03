Tausende Autofahrer ohne Umweltzonen-Plakette

Anzeige

Tausende von Autofahrer sind im vergangenen Jahr in hessischen Städten ohne vorgeschriebene Umweltplakette erwischt worden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, wurden 2017 allein in Frankfurt rund 12 800 entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In Darmstadt wurden fast 4000 Umweltsünder gezählt. Autofahrern, die die Umweltzone missachten, droht ein Bußgeld von 80 Euro. Seit Jahren halten viele deutsche Kommunen, darunter Darmstadt und Frankfurt, Schadstoff-Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit nicht ein.