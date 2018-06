Technik aus Oberklasse

Anzeige

Ingolstadt.Audi bereitet den Start der neuen A6 Limousine vor. Die achte Generation soll im Juli in den Handel kommen und zunächst mindestens 58 050 Euro kosten. Dafür gibt es den außen nur wenige Millimeter gewachsenen, innen aber deutlich geräumigeren Fünftürer als 50 TDI mit einem drei Liter großen V6-TDI. Der leistet 286 PS und kommt mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb im besten Fall auf einen Normverbrauch von 5,5 Litern. Alternativ dazu steht der 55 TFSI für 59 850 Euro in der Startaufstellung. Auch der Benziner hat einen drei Liter großen V6-Motor, Allrad und Automatik und leistet 340 PS. Seinen Verbrauch gibt Audi mit 6,7 Litern an.

Kurz nach dem Marktstart folgen zwei weitere Diesel: Ein V6 mit 231 PS und ein 2,0 Liter großer TDI mit 204 PS und Frontantrieb, der den Preis in die Nähe von 50 000 Euro drücken sollte. Technisch ist der nun 4,94 Meter lange A6 eng verwandt mit A8 und A7 und übernimmt von den beiden Oberklassemodellen unter anderem das nahezu schalterlose Cockpit mit digitalen Instrumenten und zwei großen Touchscreens in der Mittelkonsole. Hinzu kommen die Luftfederung, Allradlenkung und Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Parken. tmn