Technik rund ums Haus

Ob automatische Toranlagen, Rollläden oder Markisen, Aluminium-Zäune und Geländer oder Insektenschutzgitter – Verkauf, Montage und Service dieser und weiterer Produkte rund um das Haus sind Leistungen der Sitec GmbH.

Bei der Gewerbeschau präsentiert sich der seit über 30 Jahren an der Bergstraße tätige familiengeführte Handwerksbetrieb sowohl in der Melibokushalle als auch auf dem Außengelände.

Im Außenbereich werden Mustertore der Firma Hörmann – Europas größtem Torhersteller – sowie Aluminium-Zäune und Balkon-Geländer der Firma Brix-Zaun gezeigt.

In der Halle liegt der Ausstellungsschwerpunkt in diesem Jahr bei intelligenter Haustechnik der Firma somfy. Denn nicht nur Rollladen und Tore lassen sich per Funksteuerung in Bewegung setzen, alle regelmäßig wiederkehrende Vorgänge im Haus lassen sich automatisch steuern.

Die Gewerbeschau bietet eine gute Gelegenheit, sich außerhalb des geschäftigen Alltags in Ruhe und unverbindlich zu informieren. Zur Vorbereitung empfiehlt sich auch ein Besuch auf der Homepage www.fa-sitec.de. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018