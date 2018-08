Terror der Selbstoptimierung

Anzeige

Die schöne neue Welt ist glänzend, durchkommerzialisiert und optimiert. Die Menschen in ihren coolen Designerwohnungen und gläsernen Bürotürmen sind angepasst an dieses makellose Ambiente: Dank eines perfekten Systems der Selbstkontrolle mittels Fitness-Tracker und eines Punktesystems für soziales Verhalten wissen sie jederzeit, wo sie im Vergleich mit anderen stehen.

Rufen sie ihr Leistungspotenzial ab? Erfüllen sie die Vorgaben? Falls nicht, werden sie umgehend zum Objekt einer fürsorglichen Belagerung. „Mind Cleansing Sessions“, Gehirnwäschemaßnahmen, sollen das Leben dieser aus der Spur Gekommenen wieder ins Lot bringen. Kontrollverlust, Selbstaufgabe darf es nicht geben. Julia von Lucadous beeindruckender Debütroman „Die Hochhausspringerin“ entwirft ein düsteres Zukunftsszenario, das gerade deshalb so beängstigend ist, weil die Wirklichkeit ihm in mancherlei Hinsicht schon annähert.

Alarmierende Entwicklungen

Man denke nur an das ausgefeilte Überwachungssystem in China, bei dem Millionen von Gesichtern täglich gescannt werden und gutes oder schlechtes Verhalten mit einem Punktekonto belohnt oder bestraft wird. Alarmierende Entwicklungen, die die Autorin wohl beim Schreiben vor Augen hatte. Die Hauptfigur des in einem namenlosen Land in einer namenlosen Stadt spielenden Romans ist die Psychologin Hitomi. Ihr Job besteht darin, die Hochhausspringerin Riva zu überwachen und zu betreuen. Riva ist Kult, übt sie doch einen Extremsport aus. Das Leben dieses Superstars der Gesellschaft ist komplett vermarktet und transparent. Jede Aktivität wird von Millionen Followern begleitet und von Firmen gesponsert.