Tischtennishochburg wird zum Genussparadies

Olaf Gstettner führt das private Familienhotel in zweiter Generation. Der Name „Zugbrücke“ war durch die gleichnamige Tanzbar am Haus bereits etabliert, so dass dieser auf das Hotel übertragen wurde: eine „Zugbrücke“ unterhalb einer Burg, die stets Zugang gewährt – Anwohnern und Gästen. Gstettner entwickelte das Haus parallel zu seinem Sport- und vor allem Tagungsangeboten zu einem Geheimtipp in Sachen Genuss und Entspannung. „Natur und Heimat“, „Tradition und Moderne“, „Ruhe und Genuss“ – unter diesen Schlagworten laden er und sein Team ein, Gastlichkeit zu genießen, Vielfalt zu entdecken und vor allem die Lebensgeister zu wecken. Ein rundum gelungenes Konzept.

Das drückt sich auch in der Gestaltung des Hauses aus. Hier ist alles bis ins Detail stimmig und strahlt pure Harmonie aus. Über Generationen gewachsene Architektur präsentiert sich im Innern mit klaren Linien und zeitgemäßem Vier-Sterne-Superior-Komfort. Gäste können zwischen verschiedenen Zimmerkategorien wählen, 138 Zimmer gibt’s insgesamt. Neu sind die schicken Themenzimmer „Ritter“ und „Westerwald“. Auch hier wird auf schnörkellose Strukturen, natürliche Farben und Materialien gesetzt. Wlan ist im gesamten Haus kostenfrei verfügbar.

Stilvolles Ambiente finden die Gäste in der „Z Genusszone“, dem hauseigenen Restaurant. Heimat und Natur dienten als Inspirationen, um eine moderne Einrichtung mit einem zeitgemäßen Angebot an Essen und Trinken zu schaffen. Im „Burghof“ gibt es außer dem vielfältigen Frühstück mittags und abends abwechslungsreiche Buffets, die mit regionalen Köstlichkeiten wie Westerwälder Kartoffeleintopf sowie saisonalen Gaumenfreuden wie mediterraner Fischpfanne mit Fenchel und Kirschtomaten und Spargelmaultaschen aufwarten. Die Desserts sind obendrauf eine Klasse für sich.

In der „Schatzkammer“, dem A-la-carte-Bereich, bringt die „Zugbrücke“-Küche kulinarische Raffinessen aus der Region frisch auf den Tisch. Besonderen Wert legt der Küchenchef Thomas Weber auf Gerichte mit Kräutern. So streichelt ein „Kräutermenü“ unter anderem mit Cremesuppe von frischem Giersch mit Flusskrebsravioli und Walnussöl die Geschmacksknospen, bevor das gebratene Schollenfilet an Anis-Buttersoße zu Grillgemüse und neuen Kartoffeln oder das Rückensteak vom Kalb mit Chili-Apfelrauchholzmarinade an Rotweinschalotten, gegrilltem Zuckermais und Kartoffel-Rosmarintalern zur wahren Genussexplosion wird. Erdbeersalat mit frischer Minze zur Kokostarte und Pinacolada-Sorbet krönen das Szenario. Die Weinkarte trägt ihr Übriges zum perfekten Angebot bei, zum Beispiel Markus Schneider aus Ellerstadt (Pfalz) mit seinem „Hullabaloo“, einem Sauvignon Blanc. Die Winzerfamilie lässt den Gesamterlös aus dem Verkauf dieses Weines dem Kinderhospiz Sterntaler zukommen. Schlemmen und Gutes tun – anderen und sich selbst. Das funktioniert in der „Zugbrücke“ bestens.

Kräuter spielen eine große Rolle

Dazu gehört auch Bewegung. Direkt vom Haus aus können Wanderer starten – bei kleinen Rundstrecken, Halbtages- oder Tagestouren lassen sich in der guten Luft des Westerwaldes die „Akkus“ bestens aufladen. Die gut begehbaren Waldbodenwege führen durch romantische Wälder, entlang von plätschernden Bächen, hinauf auf kleine Anhöhen, die herrliche Ausblicke gewähren. Mountainbiker finden ebenfalls Top-Bedingungen und hervorragend ausgewiesene Strecken vor. Tourentipps gibt’s von den Experten im modernen Fitnessstudio und an der Rezeption. Hier können auch Termine für geführte Wanderungen erfragt und E-Mountainbikes ausgeliehen werden.

Familiär und individuell geht es in der „Zugbrücke“ zu, zu der neben den Restaurants, Bars und dem Fitnessstudio ein Beauty-Spa sowie eine Schwimmbad- und Saunalandschaft gehören. Zurückhaltend, ruhig und geradeaus ist der mit natürlichen Materialien gestaltete Wellnessbereich „Aviva“, der auch Tagesgästen zugänglich ist. Hier laden unter anderem ein Hallenbad, ein Whirlpool auf der Sonnenterrasse, Saunen, Dampfbad und Traum-Raum zum Entspannen ein. Damen und Herren gleichermaßen lassen sich vom Spa-Team mit Massagen und Anwendungen verwöhnen. Auch hier spielen Kräuter eine große Rolle.

Mit Thomas Stoffels hat das Hotel auch einen zertifizierten Kräuterexperten in seinen Reihen, der sein Wissen rund ums Grün auch gerne den Hotelgästen bei Wanderungen und Workshops vermittelt. Und noch mehr: Dank dem Hobbybierbrauer gibt es am Hotel seit zwei Jahren das angesagte „Brexx“ – Bier, Pizza und Bowling vereint dieses junge Gastronomiekonzept. Hausgebrautes Craftbier wie das schwarze „Oatmeal Stout“ mit feinem Kaffee- und Schokoladenaroma und richtig gut zubereitete neapolitanische Pizza, deren bekömmlicher Teig mehrere Tage ruht, bevor er 90 Sekunden in einem Kuppelofen bei 500 Grad Celsius gebacken wird, locken viele Einheimische und Gäste aus der Region auf die Sonnenterrasse inmitten der sattgrünen Natur.

Gut essen, viel frische Luft schnappen, Sport treiben, wandern oder einfach faulenzen ohne Blick auf die Uhr – die „Zugbrücke“ im schönen Westerwald lädt zu einer gelungenen Auszeit ein, um bewusst das nachzuholen, was im Alltag manchmal zu kurz kommt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.05.2018