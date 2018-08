Tod in der Altstadt

Am Samstag, 18. August, bietet Weinheim eine besondere Krimiführung durch die Historie der Stadt. Ein Tod im beschaulichen Weinheim – war es Mord? Inmitten des pittoresken Gerberviertels lauert ein furchtbares Geheimnis.

Sind die aufstrebenden Industriellen wirklich so würdig und rechtschaffen, wie es den Anschein hat? Die Handwerker so reputierlich und die gutbürgerlichen Töchter so sittsam, wie von der Gesellschaft erwartet? Die Teilnehmer einer besonderen Stadtführung in Weinheim enthüllen die Wahrheit beim Spaziergang durch das schöne Altstadtviertel, Indizien und Zeugenaussagen warten auf ihre Entdeckung.

Interaktive Wanderung

Sie erleben diese spannende, interaktive Kriminalführung zusammen mit historisch gewandeten Darstellern, dem Weinheimer Hauptkommissar Matteis (Matthias Stieber) und seinem englischen Kollegen Doyle (Dietmar Spicker). Die Zeit um 1900 wird so auf unterhaltsame Weise hautnah erfahrbar, wie die Veranstalter versprechen.

Treffpunkt zur etwa 90-minütigen Führung ist am Samstag, 18. August, um 16 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Kosten pro Person: 12 Euro. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung (noch möglich bis heute, 14 Uhr) bei Stadt Weinheim, Tourist-Information, Telefon 06201 / 82 610 oder tourismus@weinheim.de. whm

