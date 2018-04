Tolle Aktionen und Rabatte

Anzeige

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 22. April lohnt sich ein Bummel durch die Innenstadt. Zahlreiche Geschäfte warten mit speziellen Aktionen und Angeboten auf. Entlang der Karlsruher Straße warten unter anderem ein „Kurpelzer Telefonierzeddel“ für Einkäufe ab 10 Euro in der Druckerei Weinmann und 100 Euro Bordguthaben pro Buchung von „Aida“ und „Mein Schiff“ in der Reiselounge auf die Besucher.

Gutscheine und Rabatte auf viele Behandlungen gibt es bei Pur Ästhetik, während im Alltours Reisecenter Livemusik-Klänge ertönen werden. Im Hosen-Shop werden Sommercocktails und Erdbeertiramisu den Einkaufsbummel zusätzlich versüßen. Der Esprit Store lockt am Frühlingsfest-Wochenende mit 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und bei Juwelier Zahn gibt es am verkaufsoffenen Sonntag 20 Prozent Frühlingsrabatt auf alle vorrätigen Uhren der Marken Festina und Boccia. Außerdem haben der „Arche Weltladen“ und Eric’s Schatzkiste einen Verkaufsstand in der Straße aufgebaut.

Neue Mode wird präsentiert

Wer durch die Obere Hauptstraße schlendert, darf sich bei Tatjana’s Blumenatelier auf zehn Prozent Rabatt und eine Beratung durch die Kosmetikerin Daniela Astor freuen. Vor Filbert Schreib- und Spielwaren macht ein großes Lotto-Mobil Station und um 15.39 Uhr wird die Modenschau von House 9 die neuesten Fashiontrends präsentieren. Bei 15 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment lohnt sich ein Besuch. Beim Reisebüro Stadtmitte sorgt wieder Naro Vitale, der singende Pizzabäcker, für gute Stimmung. Zudem werden Reisegutscheine verlost. Die Oil & Spice Ölmanufaktur sowie die Abiturienten des Gauß-Gymnasiums werden mit einem eigenen Stand vertreten sein.