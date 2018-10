Tolles Fest im Licht der Herbstsonne

Neulußheim.Am dritten Sonntag im Oktober ist in der Gemeinde traditionsgemäß Kerwe. Der Heimatverein, die Arbeiterwohlfahrt (Awo), der Jugendtreff „Point“ und das Kulturamt haben bereits die Weichen für das anstehende Fest gestellt. Die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Buden laden die Bevölkerung wieder zu einem Messplatzbesuch ein.

In diesem Jahr startet die Kerwe am heutigen Freitag. Gegen 18 Uhr wird Bürgermeister Gunther Hoffmann mit dem Fassbieranstich die Kerwe eröffnen. Wie im vergangenen Jahr gibt es anschließend bei der Schaustellerfamilie Schneider neben Gratisgetränken eine leckere Bratwurst im Brötchen zum Vorzugspreis von 1 Euro.

Mit der Schlumpel unterwegs

Am Kerwesamstag, 20. Oktober, wird der Jugendtreff „Point“ ab 13 Uhr mit seiner Kerweschlumpel eine Traktorausfahrt durch die Straßen Neulußheims starten.

Mit Musik und guter Laune zieht der Zug dann durch den Ort um die Einwohner auf das Kerwewochenende aufmerksam zu machen. Gegen 15 Uhr trifft die „Point-Schlumpel“ auf dem Messplatz ein, wo sie vom Bürgermeister empfangen wird. Danach werden alle Teilnehmer einige Runden auf dem Festplatz drehen. Am späten Nachmittag zieht die Schlumpel weiter in Richtung Hardt-Halle. Dort veranstaltet der Spielmannszug Neulußheim zum siebten Mal sein, schon seit Wochen ausverkauftes, Oktoberfest.

Richtig einheizen wird den Oktoberfestbesuchern die Partyband „Alarm“.

Auch die Arbeiterwohlfahrt beteiligt sich in diesem Jahr am Kerwegeschehen. Zu „Mode & mehr“ am Kerwesamstag empfängt zum zweiten Mal die Kerweschlumpel „Awo-Line die Erste“ ihre Gäste. In der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Kirchenstraße wird Kaffee, selbst gemachter Kuchen und Zwiebelkuchen gereicht.

Am Sonntag, 21. Oktober, und am Montag, 22. Oktober, jeweils ab 14 Uhr, gibt es beim Heimatverein etwas für Leib und Seele. Am „Weck-, Worscht- und Woi-Stand“ werden kulinarische Köstlichkeiten, Getränke aller Art sowie Kaffee und Kerwekuchen, in altbekannter Hausmacher-Qualität, angeboten. Sollte es wider Erwarten kalt werden, können sich die Gäste mit einem Glühwein von innen heraus erwärmen. Auch wenn dieser Fall eher unwahrscheinlich scheint. Um 17 Uhr wird der Spielmannszug Neulußheim vor dem Zelt des Heimatvereins aufspielen.

Natürlich darf die Luftballonaktion bei der Kerwe nicht fehlen. Für den guten Zweck werden die Luftballons in den Himmel schweben. Die Ballons, welche am weitesten fliegen, werden im Dezember während einer adventlichen Feier prämiert.

Am Kerwemontag werden die Seniorinnen und Senioren vom Seniorenzentrum „Haus Edelberg“ ab 14.30 Uhr vom Heimatverein zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Abschied voller Trauer

Die Trauergemeinde wird sich am Montagabend gegen 19 Uhr von der Kerweschlumpel verabschieden. Sie wird im Schulhof bei der Alten Schule feuerbestattet. Die Zeremonie wird von den Aktiven des Kommunalen Kinder- und Jugendtreff „Point“ gestaltet. Zur Absicherung wird die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim den Brand beaufsichtigen.

Der Kerwedienstag, 23. Oktober, steht nochmals ganz im Zeichen der Familie. Das Kinderkarussell, das Bungee-Jumping, der Twister und der Autoscooter können zu familienfreundlichen Preisen noch einmal richtig strapaziert werden. Die Aussteller auf dem Messplatz warten mit attraktiven Angeboten und ermäßigten Fahrpreisen auf. Ob Schaum-küsse, gebrannte Mandeln, Eis, Crêpes, ob Wurfbude, Losestand . . . – alle sind noch einmal geöffnet.

Sonntags bis dienstags bietet die Familie Schneider an ihrem Imbiss, jeweils ab 12 Uhr, ein täglich wechselndes Kerweessen an.

