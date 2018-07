Traditionsgeschäft in modernen Räumen

Anzeige

Tradition und Zukunftsorientiertheit – dass diese beiden Attribute keine Gegensätze bilden müssen, beweist Leder Rude seit mehr als 70 Jahren. Das familiengeführte Traditionsunternehmen aus Mannheim wird bereits in der vierten Generation geführt – und erfindet sich gerne immer wieder neu: Im November 2017 hat mit dem Trendstore in Q3 die zweite Filiale von Leder Rude im Herzen der Quadratestadt ihre Türen für die Kundschaft geöffnet. Eine dritte Niederlassung empfängt die Kunden in der Weinheimer Bahnhofstraße.

Das Sortiment im neuen, modern gestalteten Geschäft umfasst ausgewählte Trends im Bereich Lederbekleidung, -taschen und -accessoires, Damen-Schuhmode sowie Kleinlederwaren wie Lederbörsen und -gürtel.

Eine besondere Rolle spielen im Familienbetrieb Rude das harmonische Miteinander im Team sowie eine freundliche und kompetente Beratung der Kunden. „Der Mut zur Mode ist unsere Leidenschaft. Wir wollen uns modisch immerzu weiterentwickeln. Eine persönliche Bindung zu unseren Kunden hat hierbei oberste Priorität“, erklärt Juniorchefin Michelle Rude die Philosophie ihres Fachgeschäfts.