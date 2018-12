Training mit dem Handball-Bundestrainer

Rostock.Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat gestern in Rostock mit Mädchen und Jungen aus verschiedenen Grundschulen in der Stadthalle trainiert. Insgesamt 124 Schülerinnen und Schüler waren dazu eingeladen. Ihnen machte die Aktion sichtlich Spaß. Der Bundestrainer war sich in der Hansestadt auch nicht für das zu schade, was man als Erwachsener beim Sport mit kleineren Kindern sehr häufig tun muss: ihnen die Schuhe zubinden. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer bestreitet heute um 19 Uhr in Rostock ein Länderspiel gegen Polen. dpa

