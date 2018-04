Trauer um Hermann Bauer

Anzeige

Viernheim.Der CDU-Kommunalpolitiker Hermann ist im Alter von 78 Jahren gestorben, wie die städtische Presse- und Informationsstelle mitteilte. Weit mehr als 30 Jahre engagierte er sich in verschiedenen politischen Gremien der Stadt Viernheim. So war er – mit Unterbrechungen – 24 Jahre Mitglied der Stadtverordneten-Versammlung, er gehörte dem Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend und Soziales an, dem Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung, der Betriebskommission für das Forum der Senioren (FdS), der Betriebskommission für den Stadtbetrieb. Er war Mitglied im Magistrat und Stellvertreter im Haupt- und Finanzausschuss. Außerdem engagierte er sich in der Selbsthilfegruppe für Parkinsonkranke. Lozu