Trotz Sparkurs optimistisch

Anzeige

Der Trainer des Fußball-A-Ligisten SG Oftersheim, Andreas Bronner, zeigte sich mit der abgelaufenen Saison als Liganeuling mit dem siebten Tabellenplatz zufrieden. Doch die Aufgabe im neuen Jahr wird nicht leichter, denn in Oftersheim wird der Rotstift angesetzt.

„Wir haben bereits im letzten Jahr und auch in der neuen Saison unseren Etat um jeweils 25 Prozent gekürzt. Da bekanntlich ohne Moos nichts los ist, müssen wir in den kommenden Jahren kleinere Brötchen backen“, schätzt Bronner die derzeitige Lage in seinem Heimatverein realistisch ein, geht aber dennoch zuversichtlich in die neue Runde und traut seiner relativ neu formierten Mannschaft eine ähnliche Platzierung wie im abgelaufenen Jahr zu.

Kader SG Oftersheim Trainer: Andreas Bronner (47). Tor: Steffen Bronner (41), Torsten Filz (28), Robin Gund (21), Christian Uhrig (25). Abwehr: Baris Aygün (30), Richard Barf (30), Maximilian Arnold (20), Nikolaos Douvoris- Ziourkas (21), Nikolas Drixkler (26), Sascha Kolb (32), Julian Niggl- Bormeth (26), Matthias Prokop (26), Dominik Rauchholz (25), Steffen Schultheiß (26). Mittelfeld: Kerem Altiparmak (23), Ümit Basar (25/SV Altlußheim), Simon Engfer (19), Semih Güldane (23/FCR Lichtenau), Timo Meyer (21), Viraphong Vangpraseut (32), Weiß Marcel (31), Marcel Zahn (28/Badenia Hirschacker). Angriff: Mario Benincasa (30), Jens Dohme (30), Enrico Hoffmann (22), Noah Knupfer (18/Jugend), Aaron Schwarz (26), Darvin Zimmermann (21), Lukas Mampel (23/FCB St. Ilgen). Abgänge: Tim Zimmermann, Christian Kreckel (Laufbahnende).

Mit Tim Zimmermann und Christian Krekel gehen allerdings zwei erfahrene Stammkräfte von Bord. „Die beiden werden uns mit ihrer Routine sicherlich fehlen. Unsere Mannschaft ist allerdings im Kern zusammen geblieben und jetzt ist es wichtig, dass das Team noch näher zusammenrückt“, appelliert der 47-jährige an seine Mannen.