Trotz Urlaubsmentalität herrscht Aufbruchstimmung beim SV 98

Matteo Dorn ist so ein Mann, der lange Zeit verletzt war, sich dann einen Virus eingefangen hat und jetzt erst einmal im Urlaub sein wird. Er fehlt im Abwehrzentrum. Jonas Can kam aus der Türkei mit Verletzung zurück. Kapitän Michael Kettenmann wird erst einen Tag vor dem Saisonauftakt in Schwetzingen aufschlagen, ist aber dennoch gesetzt. Die Traumvorstellung eines jeden Trainers sieht anders aus, trotzdem ist der Coach optimistisch: „Die Jungs, die da sind, können Druck auf die Etablierten ausüben. Sie haben Talent und in den Vorbereitungswochen schon große Fortschritte gemacht.“ Das reicht ihm aber noch nicht: „Damit wir unsere Ziele erreichen, wäre es gut, wenn wir noch einen Spieler verpflichten könnten“, äußert der Fußball-Lehrer seinen Wunsch.

Thomas Can ist Verstärkung

Einen Mittelfeldspieler, der dem SV 98 Stabilität verleihen soll, hat Jüllich in Thomas Can gefunden. „Ein toller Fußballer, der uns weiterhelfen wird.“ Jetzt fehlt nur noch ein Verteidiger, der Dorn in den ersten Wochen vertreten kann. „Wir befinden uns in Gesprächen“, möchte der Coach keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Es sei ohnehin „ein Kraftakt“ gewesen, „Spieler ohne großes Geld nach Schwetzingen zu locken“. Die Gründe dafür kennt Jüllich: „Im Grunde spielt Schwetzingen seit Jahren gegen den Abstieg und darauf hat keiner Bock.“ Deswegen möchte er von diesem Image weg – und zwar so schnell wie möglich. Helfen sollen dabei Nelson Nsowah und Patrick Berecko. Von ihnen erhofft sich Jüllich eine Menge. Außerdem traute er Dominik Mrosek den Sprung zu. Doch das Nachwuchstalent verletzte sich im Training erneut am Knie. „Ich habe die Aktion genau gesehen. Das tut mir für den Jungen unheimlich leid“, fühlt Jüllich mit dem Sohn des Abteilungsleiters.

Eine weitere Neuerung: Schwetzingen nimmt zum ersten Mal seit Jahren ohne zweite Mannschaft am Spielbetrieb teil. „Eine Reserve ist gut, solange sie auf einem vernünftigen Level spielt und keine Stammtisch-Truppe ist. Und wenn sogar Spiele abgesagt werden müssen, muss man dazu nicht mehr sagen“, wird Jüllich, der gerne die Fäden in der Hand hält, aber gleichzeitig Freund der Spieler sein möchte, deutlich. Aber Jüllich ist nicht nur ein Freund seiner Spieler, sondern auch des Sports. Der Trainerfuchs kennt das Geschäft und ist vorsichtig optimistisch: „Wenn wir zum Auftakt nicht zu viel Federn lassen, dann können wir oben anklopfen.“ Ambitioniert – aber genau das passt zu Gernot Jüllich und dem SV 98 Schwetzingen.

So könnten sie spielen: Ullrich; Kettenmann, Berecko, Scalia, J. Hofmann, T. Can, Dirks, J. Can Hocker, Babari, Nsowah.

Unser Tipp: Wenn alle Leistungsträger fit sind und die Talente zu den erhofften Puzzleteilen werden, dann schafft es Schwetzingen ins gesicherte Mittelfeld.

