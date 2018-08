TSV Essingen mit Profi-Erfahrung

Anzeige

Nachdem letzte Saison noch vier Mannschaften aus dem Bezirk Hohenlohe in der Verbandsliga Württemberg spielten, ist es jetzt nur noch eine: der FSV Hollenbach (siehe Extra-Bericht).

Aufsteiger TSG Öhringen musste nach einer Saison sofort wieder zurück in die Landesliga, für die Sportfreunde Schwäbisch Hall war es dagegen eine bittere Erfahrung. Nach acht Jahren Verbandsliga führt der Weg nun eine Klasse tiefer. Für eine Sensation sorgte der TSV Ilshofen. Er erreichte Platz zwei und stieg nach drei Jahren Zugehörigkeit in der Verbandsliga über die Relegation in die Oberliga auf. Meister wurde der 1. FC Normannia Gmünd mit vier Punkten Vorsprung vor Ilshofen. Gmünd steigt damit in die Oberliga auf, wo der Club bereits von 2004 bis 2012 spielte.

Da aus der Oberliga keine Mannschaft in die Verbandsliga Württemberg abgestiegen ist, gab es diesmal nur drei Absteiger. Neben den beiden Hohenlohe-Vertretern traf es noch den VfL Pfullingen. In der Abstiegsrelegation unterlag SKV Rutesheim dem FV Löchgau 2:3 n.V., hielt aber trotz der Niederlage die Klasse aufgrund des Aufstiegs von Ilshofen in die Oberliga.