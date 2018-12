Turnen ist immer noch ein Klassiker

Bergstraße.Sei es ganz klassisch an den bekannten Geräten wie Reck und Barren, sei es bei der Aerobic oder etwas waghalsiger an den Ringen und bei der Akrobatik. Der Turnsport erfreut sich nach wie vor an der Begeisterung aller Altersklassen. Er bietet die Möglichkeit erster sportlicher Betätigungen für Kleinkinder bis hin zur Gymnastik der Senioren, die etwas für ihre Fitness tun wollen.

Auch im Kreis Bergstraße nimmt das Turnen weiterhin einen hohen Stellenwert ein, wie Antje Weinke vom TV Bensheim bestätigt: „Das Turnen und die Bewegung an sich sind für unsere Mitglieder unverändert wichtig. Gerade beim Kinderturnen müssen wir regelmäßig in Gruppen unterteilen, um dem Andrang gerecht werden zu können.“ Nicht zuletzt stellt der Schulsport eine wichtige Säule dar, da hier das Turnen von Beginn an fester Bestandteil des Lehrplans ist und den Schülerinnen und Schülern das Gerätturnen im Speziellen vermittelt werden soll. „Im Laufe der Zeit wird dann auch das Interesse an anderen Sportarten bei den Jugendlichen geweckt, ab 40 verzeichnen wir wieder einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern, ebenso wird der Seniorensport immer populärer“, so Weinke.

Gleiches berichtet Heidrun Borst, Abteilungsleiterin Turnen und Gesundheitssport bei der TSV Auerbach: „In meinen Augen ist es die Hauptaufgabe der Vereine, die Kinder und Jugendlichen an die Vielfältigkeit des Turnsports heranzuführen und dafür zu begeistern.“

Die Zahlen des Turngaus Bergstraße – dem Fachverband für Turnen, Gymnastik, Freizeit- und Gesundheitssport – belegen dies. Mit 81 Vereinen und rund 26 000 Mitgliedern ist der Kreis Bergstraße gut aufgestellt. Ein Problem, mit dem nicht nur ein Turnverein, sondern flächendeckend der gesamte Amateursport zu kämpfen hat, ist die Tatsache, dass Ehrenamtliche und Helfer händeringend gesucht werden. „Das fängt mit Organisatorischem an und geht weiter bis zum Auf- und Abbau. Hier wird jede helfende Hand gebraucht“, weiß auch Borst um die Problematik, die nicht nur auf den Turnsport bezogen ist, wenn die Möglichkeit der sportlichen Betätigung aller Generationen weiterhin gewährleistet werden soll. fam

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018