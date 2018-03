Tusk will schnell über Geld reden

Anzeige

Brüssel.EU-Ratspräsident Donald Tusk drückt bei den Verhandlungen über die EU-Finanzen aufs Tempo. Es gebe viele Gründe, die Gespräche über den Haushaltsrahmen ab 2020 schneller zu führen als frühere Finanzverhandlungen, schrieb Tusk gestern in seiner Einladung zum morgigen EU-Sondergipfel in Brüssel. Dabei wollen die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden EU-Länder über die Finanzen nach dem Brexit sprechen. Ab 2020 fehlen im EU-Haushalt bis zu 14 MIlliarden Euro aus Großbritannien. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erst am Dienstag gesagt, die mittelfristige EU-Finanzplanung könne womöglich nicht mehr vor der Europawahl im Mai 2019 abgeschlossen werden. Sie wolle keine Versprechen abgeben, die nicht einzuhalten seien. dpa