TV-Stars spenden Gewinn

Die TV-Stars Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach haben am Montagabend in der SWR-Sendung „Meister des Alltags. Das Wissensquiz“ 1700 Euro erspielt, die nun den Weinheimer Jugendmedien zugutekommen. Das Geld wird in weitere Medientechnik investiert, wie die Jugendmedien auf ihrer Facebookseite schreiben.

Die Weinheimer Jugendmedien und ihr Geschäftsführer Sven Holland fördern die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Kursen, eigenen Medienprojekten und Arbeitsgemeinschaften.

Alltagswissen der Promis

Beim SWR-Wissensquiz müssen Prominente Alltagsfragen wie diese beantworten: „Wie viele Begriffe für Frikadelle stehen in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse?“ Die Gegner von Bodo Bach und Enie van de Meiklokjes, Alice Hoffmann und Antoine Monot jr. („Tech-Nick“ aus der Saturn-Werbung), lagen richtig und gewannen das Duell am Ende. Ihr Betrag wurde auf 3800 Euro verdoppelt, Bach und van de Meiklokjes durften immerhin ihre erspielten 1700 Euro für den guten Zweck behalten.

Quiz-Moderator Florian Weber kommt übrigens aus der Region: Der 42-Jährige ist in Neckargemünd bei Heidelberg aufgewachsen und machte sein Abitur am Englischen Institut in Heidelberg, bevor er zum Politik-Studium nach München zog. vmr

