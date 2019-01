Über Fragen der Flucht

Diesen Roman sollte man in einem Ritt lesen. „Der ungarische Satz“ von Andrej Nikolaidis kommt mit nur einem Punkt aus – hinter dem letzten Wort. In einem fabelhaft gestalteten Bewusstseinsstrom nähert sich zuvor der Ich-Erzähler anlässlich des Selbstmordes eines Freundes Fragen nach Vertreibung, Ethik und Dasein. Der 1974 in Sarajevo geborene Autor gilt als eine der wichtigsten Stimmen in der

...