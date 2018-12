Überflieger diesmal nicht in Sicht

Der SV Edelfingen wurde in der letzten Saison seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich wie ein Jahr zuvor die DJK Bieringen den Titel im ungefährdeten Alleingang. Ein „Überflieger“ ist, glaubt man den Experten aus den Vereinen, in der neuen Runde nicht in Sicht – gibt es nach zwei Jahren Langeweile nun endlich wieder einmal ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die

...