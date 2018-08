UKW-Funker treffen sich

Am Samstag, 8. September, treffen sich wieder etwa 1500 Funkamateure aus ganz Europa zur 63. Weinheimer UKW-Tagung. Auch in diesem Jahr stellt die Stadt Weinheim die Dietrich-Bonhoeffer-Schule für die internationale Tagung zur Verfügung.

Hier finden die technisch-wissenschaftlichen Vorträge, die Ausstellung der neuesten Funk- und Kommunikationsgeräte und der beliebte Flohmarkt für Funkgeräte und Computer statt. Das Vortragsprogramm umfasst etwa 20 Vorträge, die von hervorragenden Fachleuten über innovative Themen der Funk-, Netzwerk- und Computertechnik gehalten werden. Schwerpunkte des Programms sind Vorträge über die neuesten Entwicklungen auf den Gebieten des Höchstfrequenzfunks und des Computereinsatzes im Amateurfunk. Die technische Bildung der Jugend ist ein großes Anliegen der Tagung. Deshalb nimmt auch die Digitalisierung, die Zukunft der Jugend, einen breiten Raum im Programm ein.

Die Weinheimer UKW-Tagung kann auf eine stolze Tradition zurückblicken. Sie findet dieses Jahr bereits zum 63. Mal statt. In diesem recht langen Zeitraum wird sie von Funkamateuren aus der Gegend um Weinheim organisiert und ehrenamtlich durchgeführt. In Weinheim war in den 1950er-Jahren auch das Aktivitätszentrum, das den Amateurfunk auf Frequenzen oberhalb der Kurzwellen inspiriert und maßgeblich beeinflusst hat.

Erinnerung an DL3NQ

Unvergessen ist der Name des Weinheimer Funkamateurs Dieter Vollhardt, der europaweit unter dem Rufzeichen DL3NQ bekannt war und die Tagung maßgeblich durch zukunftsorientierte Themen beeinflusst hat. Die Weinheimer UKW-Tagung ist dadurch auch der Inbegriff für Innovation und Fortschritt in der experimentellen Kommunikationstechnik bei den Funkamateuren. Deshalb wird sie immer noch von vielen Funkamateuren aus ganz Europa besucht.

Die 63. Weinheimer UKW-Tagung wird aber nicht nur für die an der Theorie interessierten Technikfreaks Leckerbissen bereithalten. Führende Aussteller werden die modernsten Funkgeräte und Miniaturcomputer zeigen und vorführen, die es auf dem Weltmarkt für Funkamateure gibt. Ganz besonders geschätzt wird von den Besuchern der Flohmarkt für Elektronikbauteile, gebrauchte Funkeinrichtungen und Computer. Für wenig Geld können hier wertvolle und selten angebotene Ersatzteile und Komponenten erworben werden. red

Info: Weitere Infos gibt es unter: www.ukw-tagung.org

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018