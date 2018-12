Unbekannter schlägt Jugendliche

Ein noch unbekannter Täter hat zwei Jugendliche in einer Weinheimer Diskothek mit Faustschlägen verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 1 Uhr in der Gewerbestraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der Unbekannte einem 18- und 19-Jährigen im Eingangsbereich des Lokals mit der Faust ins Gesicht. Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik in Heidelberg aufgenommen werden. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Dienstagabend angezeigt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Alter Anfang/Mitte Zwanzig, ca. 1,70 Meter groß, rotblonde Haare, „undercut“ geschnitten, gepflegter langer Vollbart, buschige Augenbrauen. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Weinheim übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/100 30 zu melden. red

