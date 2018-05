Unendlicher Schmerz

Anzeige

Quälend lange hat es gedauert, bis die zwischen 2000 und 2006 verübten NSU-Morde an neun Migranten in Deutschland endlich aufgeklärt wurden. Bis 2011 schlossen die Ermittler einen rechtsextremen Hintergrund aus, suchten die Täter in der türkischen Gemeinde. Nun widmet sich Fatih Akin, Sohn türkischer Einwanderer, in seinem fiktiven Drama „Aus dem Nichts“ (2017, ab 9. Mai erhältlich auf DVD, Blu-ray Disc und als Video-on-Demand) der viel zu wenig beachteten Opferperspektive: dem doppelten Leid, das den Hinterbliebenen durch die menschenverachtende Tat sowie die verschleppte Aufklärung durch den Staatsapparat zugefügt wurde.

Sein mit Co-Autor Hark Bohm erarbeitetes Drehbuch kommt nicht ohne Klischees und Vorhersehbarkeiten aus. Aber dank der mitreißenden, nachhaltig beeindruckenden Hauptdarstellerin Diane Kruger gab es verdientermaßen den Golden Globe in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film.

Das in Cannes uraufgeführte Drama beginnt mit einer wacklig eingefangenen Liebesheirat im Knast: Die schöne Studienabbrecherin Katja (Diane Kruger) aus gutbürgerlichem Haus heiratet den Ex-Haschisch-Verkäufer Nuri (Numan Acar). Acht Jahre später sind die beiden immer noch ein glückliches Paar. Nuri ist mittlerweile resozialisiert und betreibt ein Büro für Steuerberatungen und Übersetzungen im türkischen Viertel Hamburgs.