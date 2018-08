Unfall fordert zwei Verletzte

Anzeige

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Weinheim ereignete. Ein 55-jähriger Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes in der Lindenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Grundelbachstraße missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen Frau, die mit ihrem VW-Golf die Grundelbachstraße in Richtung Birkenauer Talstraße befuhr, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 87-jährige Beifahrerin im Mercedes sowie die Fahrerin des Golfs leichte Verletzungen erlitten. Beide Frauen wurden im Krankenhaus behandelt. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. wn/pol