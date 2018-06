Unfallflucht: Zeugen gesucht

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer einen erheblichen Sachschaden angerichtet. In der Max-Planck-Straße wurden zwei geparkte Autos im Wert von etwa 10 000 Euro beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr nach ersten Ermittlungen auf dem Weg in Richtung Wiesenstraße zu weit nach rechts und touchierte die parkenden Fahrzeuge. Ohne sich um den entstandenen

...

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018