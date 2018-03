Unkonventionelles Porträt einer Familie

Anzeige

Mit „Sommerhäuser“ (2017, erhältlich auf DVD und als Video-on-Demand) findet ein besonderer deutscher Indie-Film den Weg in die Heimkinos. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine kleine Zeitreise in den Sommer 1976. Ein „Jahrhundertsommer“, der den Bewohnern der BRD alles abverlangte. Die Hauptrollen spielen Laura Tonke, Mavie Hörbiger, Thomas Loibl, Ursula Werner und Günther Maria Halmer.

Regisseurin Sonja Maria Kröners Spielfilmdebüt spielt in der Familie, dem Schauplatz vieler großer und kleiner Dramen. Kröner verdichtet diesen Mikrokosmos und spitzt gärende Konflikte zu, indem sie als Spielort einen herrlichen Garten in der Nähe von München wählt, in dem die Familie nach dem Tod von Oberhaupt Oma Sophie zusammenkommt. Just in der Nacht vor der Beerdigung tobt ein Gewitter, bei dem ein Blitz einen alten Baum in zwei Hälften teilt. Was sich problemlos als Metapher interpretieren lässt für all das, was dann folgt.

Angefacht von der Gluthitze brodeln die eben noch mühsam unter der Oberfläche verborgenen Konflikte unter den Familienmitgliedern. Sonja Maria Kröner seziert ihre Protagonisten haarklein. Mit jedem winzigen Detail, in jedem Blick und gewechselten Wort, offenbart sich Tiefsitzendes. Die Aussicht auf das Erbe, das ein – testamentarisch ausgeschlossener – Verkauf des Gartens einspielen könnte, tut ihr Übriges.