Mannheim.„Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin.“ Diese Worte entgegnet Falco seinem Manager, als dieser seinem Schützling verkündet, dass er mit „Rock me Amadeus“ einen Nummer-eins-Hit in den US-amerikanischen Billboard Charts und in den britischen UK Top 40 gelandet hat – als bislang erstes und einziges deutschsprachige Lied. Damit, so der Manager damals im Jahr 1986, habe sich Falco unsterblich gemacht. Zumal er auch als erster Weißer mit diesem Rap-Song die Billboard-R&B-Singles-Charts eroberte (Platz sechs).

Es ist nur eine Szene aus „Falco – Das Musical“, die eingefleischten Fans unter die Haut geht. Mit der Live-Show wird dem österreichischen Musiker in diesem Jahr erneut nach 2017 gehuldigt, gerade war es im Mannheimer Rosengarten zu Gast. Johann „Hans“ Hölzel, wie Falco bürgerlich hieß, ist für viele Menschen dank seiner kongenialen Musik unsterblich. Heute wäre der gebürtige Wiener 61 Jahre alt geworden, gerade hatte sich sein 20. Todestag (6. Februar 1998) gejährt. Und mit genau dieser Szene seines Autounfalls in der Dominikanischen Republik beginnt „Falco – Das Musical“: Der zertrümmerte Jeep des Österreichers wird auf einer Leinwand gezeigt, dazu gibt es original Interview-Einspieler von Falco. Welch Gänse-Haut-Auftakt!

Für selbige sorgen vor allem die Lieder, die während der zweistündigen Show von dem fanstatischen Alexander Kerbst beziehungsweise Stefan Wessel – zwei der besten Falco-Darsteller überhaupt – dargeboten werden. Die Sänger sind es auch, die das Bühnenereignis hochhalten, die mit legendären Titeln wie „Vienna Calling“, „Cadillac Hotel“, „Europa“, „Der Kommissar“, „Jeanny“, „Out of the Dark“ und „Egoist“ den „Falken“ wieder „fliegen“ lassen, gepaart mit typischen Gestiken. Sie garnieren die Geschichte über Falcos Leben, seine Laster, seine Leidenschaften und seine innere Zerrissenheit bis hin zur Selbstzerstörung perfekt. Wären die Lieder nicht, wäre die Show leider recht armselig. Zwar haben die Musical-Macher beste Unterstützung durch Falcos ehemaligen Bandleader Thomas Rabitsch als musikalischen Leiter und Falcos ehemaligen Manager und Freund Horst Bork als Berater erfahren dürfen, doch die Umsetzung des Bühnenspektakels ist im Vergleich zu anderem Inszenierungen über Helden des Showgeschäfts eher dürftig: Die Kostüme kommen teilweise billig rüber, zum Beispiel bei den Politessen zu „Der Kommissar“ oder den Rockern bei „Rock me Amadeus“. Den Choreographien mangelt es an Leidenschaft. Die grundsätzliche Idee, nach dem „Engelchen“- und „Teufelchen“-Prinzip (in dem Fall „Jeanny“ und „Ana Conda“) die Sehnsüchte und Verführungen des Hauptakteurs darzustellen, kann man als Zuschauer im Laufe des Stücks gut nachvollziehen. Doch insgesamt fehlt es dem Musical an Klasse, die auch Falco gerechter geworden wäre.