Unter Gipfeln in der Soleschale dahinschweben

Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei imposante Dreitausender bestaunen: Ein Wellness-Traum, der auf über 20 000 Quadratmetern im Aqua Dome – der riesigen Thermenlandschaft in Längenfeld wahr wird. Das derzeit modernste Thermen-Resort der Alpen im Herzen des Ötztals punktet mit futuristisch anmutender Wasser- und Saunawelt, Spa und Fitness, aber auch mit einem sehr schön ausgestatteten Vier-Sterne-Superior-Hotel.

Zugegeben, es ist schon ein Stückchen Weg, bis man vom Zimmertrakt durch einen Tunnel ins Spa 3000 kommt, das nur Hotelgästen vorbehalten ist, aber von dort aus lässt es sich tolle Ausflüge in die riesige Badelandschaft und ins vielseitige Saunaangebot machen, in das auch Gäste von außen eintauchen und sich darin wohlfühlen dürfen. Alles funktioniert tadellos per Chiparmband und Zusatzleistungen finden sich am Ende auf der Zimmerrechnung wieder.

Bereits seit der Eröffnung im Jahr 2004 ist der Aqua Dome in der Winterzeit genauso wie zu anderen Jahreszeiten einer der wichtigsten Anziehungspunkte in Tirol. Und während die Nachbarorte Sölden, Obergurgl und Hochgurgl vor allem auf die Skifahrer setzen und im Sommer ein etwas trauriges Bild bieten, weil eine Reihe von Bars und Restaurants geschlossen sind, hat sich rings um die Therme ein ganzjähriger Anziehungspunkt mit bewirtschafteten Almen, Hochseilgarten, Hängebrücke und wunderbaren Themenwanderungen etabliert. Und anderes als andere Luxushotels schottet sich das Aqua Dome auch nicht nach außen ab, hier können täglich Wanderungen und Bike-Touren kostenlos mitgemacht werden. Einmal die Woche geht es schon vor dem Frühstück zur Alm, um dort deren Produkte zu frühstücken – und das ist in der eigenen Halbpension bereits enthalten.

Zuletzt wurde der beliebte Alpen-Hot-Spot um einen separaten Familienbereich erweitert, um seinen anderen Gästen noch mehr Raum für Ruhe und Erholung zu bieten. Mehr Wellness für einen erholsamen Urlaub zu zweit oder mit der ganzen Familie geht nicht.

Wer die Kraft des Ötztals draußen erspürt hat, wird sie auch drinnen wieder finden: Etwa im Spa 3000 auf zwei Etagen auf dem Dach des Thermengebäudes, das exklusiv für die Hotelgäste reserviert ist. Hier holt die moderne Architektur mit hellem Fichtenholz, Granit und riesigen Fensterflächen die Dreitausender von draußen nach drinnen – wo die Kraft der Gegensätze bei authentischen Sauna- und Spa-Anwendungen mit heimischen Kräutern, Nadelhölzern und Mineralien ganz ursprünglich erspürt werden darf. Ich habe mich auf die entspannende Wirkung des Honigs eingelassen und habe mich wohlig und für Stunden glücklich gefühlt.

Zweisame Momente garantiert eine Private Spa Suite mit eigener Sauna und Dampfbad. Klar, dass das auch seinen Preis hat. Regional typisch unterstützt werden solche „Kuschelmomente“ mit verwöhnenden Treatments wie der Almzeit – das ist eine Auszeit mit Waldmeister-Salzpeeling, Zirbenöl-Massage und einem Bad in der eleganten Bovi-Steinwanne.

Aufguss beim Wiener Walzer

Die Ötztaler Stein- oder die Tiroler Honigmassage, eine Mondholz-Relaxmassage mit wohltuender Zirbe aus der Region. In Tirols größtem Wellness-Bereich gibt es aber auch viele fantasievolle Aufgüsse in der Sauna-Welt Gletscherglühen, wie zum Beispiel mit Gletschereis-Aroma, Orange-Zimt oder bei einem Wiener Walzer im Dreivierteltakt. Und im Thermendom Ursprung, dem Herzstück des Schwimmbades, warten zwei Innenbecken mit dem 34 oder 36 Grad warmen Ötztaler Thermalwasser, das aus 1800 Metern Tiefe gewonnen wird. Durch das Flussbecken, das Innen- und Außentherme miteinander verbindet, gelangt man zu den drei „schwebenden“ Schalen: In der Sprudelschale lässt sich die belebende Wirkung des Whirlpools genießen, während in der Schwefelschale, deren Thermalwasser regelmäßig mit Schwefelwasser angereichert wird, Massagebänke am Beckenrand verwöhnen. Und spätestens in der Soleschale mit einem Salzgehalt von fünf Prozent findet man seine ultimative Entspannung, nicht zuletzt dank Unterwassermusik und Lichteffekten. Freitags lädt der Aqua Dome zum Mondscheinbaden bis Mitternacht ein.

Entspannen mit der Kraft der Gegensätze – dieses authentische Wohn- und Wohlgefühl setzt sich auch im Hotel fort. 200 geräumige Doppelzimmer und Suiten bieten eine heimelige Privatsphäre in alpin-modernem Stil mit viel Holz und warmen Tönen. Und, wer es gleich mit angibt, der bekommt das ganze Bergpanorama direkt vom Bett aus zu sehen. Stimmig sind auch Beleuchtungskonzept und die Trennung von Bad und WC in den Zimmern sowie die großen Balkone.

Im Restaurant treffen traditionelle Akzente auf modernes, großzügiges Ambiente in lichtdurchfluteten Räumen. Hier mundet das herrliche Frühstücksbuffet mit einer riesigen Auswahl an warmen und kalten Spezialitäten, Selbstgebackenem und hausgemachten Marmeladen. Klar, dass auch ein Live-Koch Eierspezialitäten zubereitet. Unter dem Motto „genial regional“ wird in der Küche besonders auf heimische Produkte Wert gelegt – vom Honig über den Käse bis zum Ötztaler Bier.

Schöne Themenbuffets

Und alle, die es leicht mögen, können sich täglich für ein veganes Menü mit leckeren Kreationen für zeitgemäßen Wellness-Genuss entscheiden. Überhaupt wird meistens ein Teil des Abendessens in Büffetform gereicht. Manchmal Pasta in verschiedenen Arten zur Vorspeise, natürlich immer die Salatbar und manchmal auch der Nachtisch in unglaublichen Mehlspeisevariationen, die einen den restlichen Abend schachmatt setzen – es sei denn der Kellner rollt einem noch den Schnapswagen an den Tisch, um für eine angenehm angeregte Verdauung zu sorgen.

Das Schönste ist aber die Natur in Längenfeld. Direkt am Aqua Dome beginnen wunderbare Wanderwege gemütlich durch die Au entlang der Kuh- und Schafswiesen oder mit schönen Steigungen hinauf auf die umliegenden Almen. Wunderbar in zwei Stunden lässt es sich zur großen Hängebrücke marschieren, vor der aus man einen prima Blick hat. Auf dem Weg dorthin können die Besucher übrigens auch sehen, wie treu eine ganze Reihe Europäer ihrem Urlaubsdomizil Längenfeld sind. Sie sind mit schönen Namensschildchen zu einem Halteseil verknüpft, das den Wegrand ziert.

