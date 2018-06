Unternehmen Titelverteidigung

Anzeige

Mit Lisa Klein stellt sich die amtierende Deutsche Meisterin auf der Straße in Einhausen an den Start. Die in Saarbrücken geborene Radfahrerin begann bereits im Jahre 2006 mit dem Radsport. Schon in den Jugendklassen machte sie mit sehr guten Platzierungen auf sich aufmerksam, wurde 2012 Deutsche Jugendmeisterin im Punktefahren und in der Verfolgung.

Derzeit fährt sie für das Team Canyon SRAM Racing und sorgte in den letzten beiden Jahren als U 23-Fahrerin für sehr beachtliche Ergebnisse. Unter anderem zeigte sie bei der Straßen-EM im Einzelzeitfahren der Junioren mit dem Gewinn der Bronzemedaille, über welch großes Potenzial sie verfügt. Die absolute Überraschung gelang ihr im letzten Jahr mit dem Gewinn der Rad-DM, als sie die große Favoritin Lisa Brennauer nach einem Foto-Finish düpieren konnte. Beide sind auch dieses Mal in Einhausen wieder am Start. Lisa Klein ist durchaus eine Titelverteidigung auf der schnellen Strecke zuzutrauen. pfl