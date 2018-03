Unterrichtsausfall: Ministerium kennt keine Zahlen

Anzeige

„Es kommt vor, dass nur eine Lehrerin für zwei Klassen zur Verfügung steht“, erzählt eine Lehrerin an einer Mannheimer Grundschule dieser Zeitung. Wie die Unterrichtsversorgung in den Schulen der Stadt aussieht, wollte Stefan Fulst-Blei, Landtagsabgeordneter aus Mannheim, genau wissen. Doch im Kultusministerium weiß darüber offenbar niemand Bescheid: Die Zahl der Vertretungsstunden und die Mehrarbeit würden vom Kultusministerium „nicht erhoben“. Es gebe lediglich eine Stichprobenerhebung, nach der an Grundschulen im Durchschnitt 1,1 Wochenstunden ausfielen.