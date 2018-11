Unterwegs mit WLAN und Echtzeit-Informationen

Die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) Der BRN betreibt ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember die Buslinien im Linienbündel Weinheim. Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) hatte als Vergabestelle für den Rhein-Neckar-Kreis das Bündel europaweit neu ausgeschrieben. Es umfasst die Buslinien 631, 632, 632A, 633, 634 und 635.

In einer Pressemitteilung informierte der Verkehrsverbund über die wichtigsten Neuerungen:

Linie 631: Mit der Linie 631 wird zukünftig auch der Bahnhof in Hemsbach (Westseite) bedient. Dadurch können Fahrgäste der Linie 631 Zugverbindungen von/nach Heidelberg und Mannheim beziehungsweise Frankfurt und Darmstadt nutzen. In den Sommermonaten werden an den Wochenenden zusätzliche Fahrten vom Hauptbahnhof Weinheim bis zur Haltestelle Waidsee/Miramar und zurück eingerichtet. Zum Waidsee und Miramar besteht dadurch in dieser Zeit eine halbstündliche Busverbindung.

Linie 632/632A: Durch die Schließung einer Taktlücke in der Zeit von 10.15 Uhr bis 14.15 Uhr besteht von Montag bis Freitag zukünftig eine tagesdurchgängige stündliche Verbindung zwischen Weinheim Hauptbahnhof und Lützelsachsen Bahnhof. Die Weinheimer Stadtteile Lützelsachsen und Hohensachsen werden somit durchgängig von zwei Bussen pro Stunde bedient. Ebenso gelangt man somit künftig aus Richtung Hemsbach auch mit der Linie 632A immer umsteigefrei bis in die Weinheimer Innenstadt und mit der Linie 632 immer ohne Umstieg von der Innenstadt nach Hemsbach und Laudenbach.

Früherer Betriebsbeginn sonntags: Sonntags und an Feiertagen verkehren die Linien 631 und 633 zukünftig bereits vormittags ab ca. 9 Uhr.

Neue Busse mit WLAN und Echtzeitinformationen: „Mit der Neuvergabe modernisieren wir vor allem auch die eingesetzte Busflotte“, informierte Michael Winnes, Geschäftsbereichsleiter Vergabe und Finanzierung beim VRN. „Die Busse sind mit GPS ausgerüstet und liefern Echtzeitdaten, um die Fahrgäste online über Verspätungen und Betriebsstörungen informieren zu können“, so Winnes weiter. Die neuen Fahrzeuge verfügen zudem über verbrauchsgünstige Motoren der Emissionsgruppe Euro 6. Sie Die Busse sind behindertengerechte Niederflurfahrzeuge und verfügen über Neigetechnik. Dadurch können sie auf der Türseite abgesenkt werden, um mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Zur Ausstattung gehören weiterhin kostenloses WLAN und USB-Lademöglichkeiten, TFT-Bildschirme für die Fahrgastinformation, Rollstuhlrampen, Klimaanlagen und „besonders komfortable“ Sitze, wie die Pressemitteilung auflistet.

Fahrgastinformationen: Mit einer Fahrplanbroschüre informieren der VRN und BRN über die geänderten Verkehrsleistungen der einzelnen Linien. Die Broschüre enthält für jede Linie eine entsprechende Fahrplantabelle. Sie ist kostenlos bei den Beratungs- und Verkaufsstellen des BRN und den Gebietskörperschaften im Verkehrsgebiet erhältlich. Außerdem steht die Broschüre zum Download auf den Internetseiten des BRN und VRN zur Verfügung.

Aufgrund der Baumaßnahmen in Weinheim gelten zum Betriebsstart für die Linien 631, 633 und 634 zunächst noch die bekannten Baustellenfahrpläne. Informationen hierzu enthält die Fahrplanbroschüre.

Ab dem Betriebsstart wird der BRN eine kostenlose Kundenhotlinie unter der Nummer 0800/000 80 17 für die ersten sechs Wochen einrichten. Dort eingehende Kundenrückmeldungen zu betrieblichen Problemen werden direkt an die Leitstelle übermittelt, heißt es in der VRN-Mitteilung. red

Info: Tarif- und Fahrplanauskünfte: www.vrn.de

