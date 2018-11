US-Amerikaner entscheiden über Trumps Politik

Washington.Zwei Jahre nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump haben die Amerikaner in einer aufgeheizten politischen Stimmung gestern einen neuen Kongress gewählt. Sie gaben damit auch ein Votum über dessen umstrittene Politik des „America first“ (Amerika zuerst) ab, die das Land stark polarisiert. Erst heute steht fest, ob Trump mit einer Mehrheit seiner Republikaner im Kongress auch künftig weitgehend ungehindert regieren kann. Er will unter anderem Steuern senken und die versprochene Grenzmauer zu Mexiko bauen. Unser Bild zeigt Kristen Leach mit ihrer sechs Monate alten Tochter Nora in einer Wahlkabine in Atlanta. dpa (Bild: dpa)

