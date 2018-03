Verdreckte Spielplätze ärgern Bewohner

Anzeige

Beim Bürgerbarometer dieser Zeitung fällt das Urteil der Befragten zu Spielplätzen in Mannheim negativ aus. Vor allem mangelnde Sauberkeit kritisieren 40 Prozent. Nur 20 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zeigten sich damit zufrieden. Für das Bürgerbarometer hatte die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag dieser Zeitung 1052 bei der Kommunalwahl stimmberechtigte Mannheimer befragt. So denken zudem 42 Prozent, dass es in der Quadratestadt zu wenig Spielflächen für Kinder gibt. Unser Bild zeigt einen Spielplatz in Mannheim-Wallstadt.