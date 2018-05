Vermieter holen Hausmeister zurück

Anzeige

Der Montag ist für Jens Krüger oft für die Tonne. „Wochenende ist Ikea-Zeit, Montag geht es dann los“, sagt Krüger, Hausmeister in Berlin-Prenzlauer Berg. Dann stehen ausrangierte Möbel, wo sie nicht hingehören: an den Eingängen der Wohnblöcke, an den Müllplätzen dazwischen. „Man hat da schon zu tun, weil die Leute sehr bequem und unvernünftig sind.“ Krüger stopft Pappe in einen Müllcontainer und passiert an der Gittertür vor dem Müllplatz eine ältere Mieterin mit Chihuahua. „Sie schließen dann wieder ab, ja?“

Hausmeister – das klingt wie letztes Jahrhundert. Und in gewisser Weise kehren viele Wohnungsunternehmen gerade dorthin zurück. Jahrelang hatten sie Hausmeister wegrationalisiert, outgesourct. Nun werden sie wieder eingestellt. Denn den Mietern fehlte etwas: jemand, der regelmäßig nach dem Rechten sieht.

Bei Krüger läuft das klar nach Plan, jeden Tag. Sein Revier sind 750 Wohnungen in beigen Wohnblöcken aus den 20er Jahren, eine Bauhaus-inspirierte Siedlung der Berliner Moderne mit roten, gelben und blauen Fensterrahmen. Seit zehn Jahren ist sie Unesco-Weltkulturerbe. In jedem Aufgang schaut der Hausmeister einmal pro Woche vorbei, steigt in Sicherheitsschuhen das ockergetünchte Treppenhaus empor, schlendert auf dem niedrigen Dachboden vorbei an Wäscheständern, um im nächsten Treppenhaus wieder abzusteigen.