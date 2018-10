Vertauschter Koffer sorgt für Verwirrung

Ketsch.Das Kolping-Kerwetheater hat das Lustspiel von Bernd Gombold „Nix Amore am Lago Maggiore“ einstudiert. Es wird am Kerwewochenende, 20. und 21. Oktober, im katholischen Pfarrheim zu sehen sein. Am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr.

Die Laienschauspieler bringen mit dem Stück ein Verwirrspiel um einen vertauschten Koffer auf die Bühnenbretter, das 120 Minuten lang um liebestolle Urlauberinnen, gefrustete Ehegattinnen und einen Koffer, der niemandem gehört, kreist.

Im Hotel „Amore mio“ am Lago Maggiore gibt es den smarten Italiener Angelo, der sich gerne um die Weiblichkeit kümmert, dessen geschäftstüchtige Mutter Teresa und natürlich die deutschen Urlauber.

Bärbel und ihre Freundin Hilde wollen am Lago „einen draufmachen“. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als Hilde feststellt, dass sie im Zug einen falschen Koffer mitgenommen hat. Immer wieder begegnen sich Menschen auf der Sonnenterrasse des Familienhotels, die irgendwie mit dem Kofferchaos zu tun haben:

Der zwielichtige Ritchie, seine Begleiterin Chantal, der schusselige Hans-Jochen, seine rabiate Gattin Renate und Schwiegerpapa Oskar gehören dazu und bringen eine Menge Situationskomik ins Geschehen, in dem sich so mancher Pauschalreisende wiederentdecken dürfte.

Ein etwas anderer Urlaub

Für die beiden ungleichen Freundinnen Bärbel und Hilde verläuft der Urlaub jedenfalls völlig anders als geplant. Und Polizist Thomas kommt ja schließlich auch noch ins Spiel.

Das Theater-Vergnügen ist für einen guten Zweck. „In diesem Jahr geht der Festerlös in die Ausstattung des Pfarrheims“, erklärt Marianne Faulhaber, die für die Premiere am Samstag darauf hinweist, das es ab 18.30 Uhr ein Abendessen gibt, das vom Pfarrheim-Küchenteam serviert wird. Am Sonntag wird ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen geladen. Der Eintritt ist frei. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018