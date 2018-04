Vertrauen und Versprechen

Anzeige

Die Redakteure des Bergsträßer Anzeigers stehen jeden Tag für vertrauenswürdigen Journalismus ein – sei es in der traditionell gedruckten Version oder auch in den digitalen Angeboten. Das ist unser Versprechen an die Leser. Dabei darf nicht vergessen werden, dass journalistische Information ihren Wert hat – und damit die Zeitung ihren Preis. Im Internet kann man sich jederzeit kostenlose Informationen zusammensuchen, aber was sind sie wert? Für seriösen Qualitätsjournalismus, wie ihn der Bergsträßer Anzeiger bieten möchte, gilt wie für so vieles: Was nichts kostet, ist nichts wert.

Qualität und Relevanz, Glaubwürdigkeit und Image sind ebenfalls wichtig für die Werbung in der Zeitung. Sie bestimmen ganz entscheidend Tiefe und Güte der Kontakte der werbetreibenden Wirtschaft zu ihren Kunden in der Leserschaft. Die Höchstwerte in diesen Kategorien der Wertschätzung strahlen nachgewiesenermaßen auf Anzeigen ab. Und sie tragen maßgeblich zum Erreichen individueller Kommunikationsziele bei.

Hinzu kommt die hohe regionale Reichweite des Bergsträßer Anzeigers bei Lesern an der Bergstraße und im südlichen Hessen. Sie ist ein wichtiges quantitatives Kriterium der Leistung für Werbekunden, welches in hohem Maße gegeben ist. Die Kombination aus quantitativen und qualitativen Merkmalen machen den Bergsträßer Anzeiger wertvoll für werbliche Kommunikation. Gerade auch bei komplexen Angeboten ist die Tageszeitung, als wichtiges Informationsmedium, der ideale Werbeträger.

Kein anderes Werbemedium wird so aufmerksam genutzt. 80 Prozent der Menschen sagen, dass sie während der Lektüre ganz auf die Zeitung konzentriert sind. Bei der Nutzung anderer Werbemedien lassen sie sich hingegen leichter ablenken oder nutzen mehrere Medien parallel. Darunter leidet die Aufmerksamkeit – auch für die Werbung.

Überdurchschnittlich stark ist die Nutzung in werberelevanten Zielgruppen mit hohem Einkommen und guter Ausbildung. Nicht nur die große Reichweite, auch die Intensität der Nutzung unterstreicht die Bedeutung der Zeitung als Werbemedium: Als Printausgabe zieht sie Leser täglich 39 Minuten in ihren Bann – und das gründlich: 81 Prozent lesen mindestens die Hälfte aller Seiten. Drei Viertel geben ihre Zeitung auch weiter, so dass jedes Exemplar durchschnittlich rund drei Leser erreicht.

Zeitungswerbung zieht nicht nur die Blicke auf sich, sie wird von den Lesern auch ausdrücklich geschätzt. 80 Prozent empfinden Zeitungsanzeigen als glaubwürdig und zuverlässig, 82 Prozent sagen: Geschäfte, die in der Zeitung werben, sind seriös. Ihr hoher Nutzwert für die Verbraucher zeigt sich in der Relevanz für die konkrete Einkaufsplanung. Für 40 Prozent ist die Tageszeitung die wichtigste Informationsquelle für Angebote der Geschäfte, gefolgt von Direktverteilung (31 Prozent), Anzeigenblättern (28 Prozent), Internet (20 Prozent) und Fernsehen (17 Prozent). Damit wird Zeitungswerbung zur konkreten Gestaltungshilfe für den Einkaufszettel.

Die bewusste Hinwendung zum Medium kommt der Wahrnehmung und Beachtung der Zeitungswerbung zugute. Mit einer durchschnittlichen Betrachtungsdauer von sieben Sekunden werden Anzeigen in der Zeitung aufmerksamer wahrgenommen als andere Werbeformen. Werbung im E-Paper wird dabei ebenso stark beachtet wie in der gedruckten Zeitung. In Zeiten des medialen Überangebots ist diese konzentrierte Mediennutzung kostbar – auch für die Werbewirkung. Michael Roth (Geschäftsführer und Chefredakteur) Andreas Wohlfart (Mediaverkaufsleiter Südhessen)

