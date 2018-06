Anzeige

Und doch ist Cage verwundbarer als je zuvor. Die inneren Dämonen nagen an ihm, sein predigender Vater taucht auf, die Liebe seiner Freundin Claire (Rosario Dawson) lähmt Luke in gleicher Weise, wie sie ihn beflügelt. Aber es sind vor allem die Zweifel, die ihm zu schaffen machen: Was kann er überhaupt ausrichten in einer Welt, die einfach nicht zur Ruhe kommen will? Der Feldzug gegen Harlems Gangster hat bisher lediglich Pyrrhussiege gebracht. Leider.

Vorbei ist nach den Ereignissen von Staffel 1 noch lange nichts. Es mögen einige Gangster ausgeschaltet sein, das Böse aber ist eine Hydra. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei nach. Alte Gauner kommen mithilfe findiger Anwälte wieder frei, neue tauchen auf. Und die sind noch gefährlicher: John „Bushmaster“ McIver (Mustafa Shakir) etwa präsentiert sich mit einem Körper, in den die Kugeln seiner Gegner nicht eindringen können.

Das Leben als Held von Harlem ist eine Aufgabe, an der Luke Cage nur scheitern kann. Groß, stark und kugelsicher mag er sein. Unzerstörbar ist er nicht. Und das ist das Faszinierende an der Serie, die wie keine andere Gemeinschaftsproduktion von Netflix und Marvel in der Realität verhaftet ist. Und in der müssen sich nicht nur Helden mit Fragen nach Selbstbestimmung, Macht und Kontrolle auseinandersetzen. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.06.2018